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Президент Естонії не бачить причин розмовляти з Путіним

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 06:57
Президент Естонії не бачить причин розмовляти з Путіним
Алар Каріс. фото з Вікіпедії

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що зараз не бачить причин зустрічатися з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це він сказав у підсумковому інтерв'ю ETV+, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"У мене немає причин говорити з Владіміром Путіним. У мене - як у представника маленької сусідньої країни. Ми бачили, що лідери більших держав робили найрізноманітніші спроби, і все це ні до чого не призвело. Дипломатія не вберегла нас від війни" - сказав Каріс.

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 Але, за його словами, в якийсь момент сторони сядуть за стіл переговорів - на рівні глав держав або на іншому рівні.

"У якийсь момент мир потрібно буде формалізувати. А зараз я, правда, не бачу причин зустрічатися з Владіміром Путіним. Що мені йому сказати? Навіщо говорити йому про те, що думають по цей бік кордону? Він так і так це знає", - відповів президент Естонії.

За його словами, час для переговорів має вирішувати Україна.

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"Я думаю, ми всі хочемо миру. Однак щоб настав мир, потрібно закінчити цю війну. На жаль, доводиться обирати сторону. У цій ситуації неможливо бути невизначеною людиною, яка просто за мир. Ми всі хочемо, щоб настав мир. Але для цього українці повинні отримати назад свою країну і відновити її" - сказав Каріс.

"Безумовно, настане день, коли мир обговорюватимуть за столом переговорів, - рано чи пізно. Але скоріше коли війна буде в такій фазі, що Україна вирішить: час для переговорів настав" - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас після ракетних ударів РФ закликала збільшити військову підтримку Україні.

Теми: ПутінЕстонія
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