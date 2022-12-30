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Президент Эстонии не видит причин разговаривать с Путиным

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 07:57
Алар Карис. фото из Википедии

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что сейчас не видит причин встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в итоговом интервью ETV+, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"У меня нет причин говорить с Владимиром Путиным. У меня - как у представителя маленькой соседней страны. Мы видели, что лидеры больших государств делали самые разнообразные попытки, и все это ни к чему не привело. Дипломатия не уберегла нас от войны" - сказал Карис.

 Но, по его словам, в какой-то момент стороны сядут за стол переговоров - на уровне глав государств или на другом уровне.

"В какой-то момент мир нужно будет формализовать. А сейчас я, правда, не вижу причин встречаться с Владимиром Путиным. Что мне ему сказать? Зачем говорить ему о том, что думают по эту сторону границы? Он так и так это знает", - ответил президент Эстонии.

По его словам, время для переговоров должна решать Украина.

"Я думаю, мы все хотим мира. Однако чтобы наступил мир, нужно закончить эту войну. К сожалению, приходится выбирать сторону. В этой ситуации невозможно быть неопределенным человеком, который просто за мир. Мы все хотим, чтобы наступил мир. Но для этого украинцы должны получить обратно свою страну и восстановить ее" - сказал Карис.

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"Безусловно, наступит день, когда мир будут обсуждать за столом переговоров, - рано или поздно. Но скорее когда война будет в такой фазе, что Украина решит: время для переговоров настало", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас после ракетных ударов РФ призвала увеличить военную поддержку Украине.

Темы: ПутинЭстония
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