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Росіяни кілька разів били по акваторії та портовій зоні в Очакові в четвер

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 07:18

У четвер 29 грудня російські війська обстрілювали Коблівську, Очаківську та Воскресенську громади Миколаївської області. 

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 30 рудня за інформацією районних військових адміністрацій

Деталі: У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах область минулий день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Проте у Миколаївському районі 29 грудня були обстріли: 

  • О 09:30 внаслідок ракетного обстрілу зруйновано складське приміщення приватного підприємства в одному з населених пунктів Коблівської громади. Постраждалих немає.
  • О 10:13, 10:27 та 14:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та портовій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає.
  • О 14:30 та 14:40 після ракетного обстрілу в населеному пункті Воскресенської громади пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждалих немає.

Теми: Миколаївська областьвійна
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