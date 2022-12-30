Росіяни кілька разів били по акваторії та портовій зоні в Очакові в четвер

У четвер 29 грудня російські війська обстрілювали Коблівську, Очаківську та Воскресенську громади Миколаївської області.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 30 рудня за інформацією районних військових адміністрацій

Деталі: У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах область минулий день та ніч пройшли відносно спокійно.

Реклама:

Проте у Миколаївському районі 29 грудня були обстріли: