Россияне несколько раз били по акватории и портовой зоне в Очакове в четверг

В четверг 29 декабря российские войска обстреливали Коблевскую, Очаковскую и Воскресенскую общины Николаевской области.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким 30 декабря по информации районных военных администраций

Детали: В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области прошлый день и ночь прошли относительно спокойно.

Однако в Николаевском районе 29 декабря были обстрелы:

В 09:30 в результате ракетного обстрела разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской общины. Пострадавших нет.

В 10:13, 10:27 и 14:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет.

В 14:30 и 14:40 после ракетного обстрела в населенном пункте Воскресенской общины поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.