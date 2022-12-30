Россияне несколько раз били по акватории и портовой зоне в Очакове в четверг

В четверг 29 декабря российские войска обстреливали Коблевскую, Очаковскую и Воскресенскую общины Николаевской области.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким 30 декабря по информации районных военных администраций

Детали: В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области прошлый день и ночь прошли относительно спокойно.

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Однако в Николаевском районе 29 декабря были обстрелы: