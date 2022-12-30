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Россияне несколько раз били по акватории и портовой зоне в Очакове в четверг

Елена РощинаПятница, 30 декабря 2022, 08:18

В четверг 29 декабря российские войска обстреливали Коблевскую, Очаковскую и Воскресенскую общины Николаевской области. 

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким 30 декабря по информации районных военных администраций

Детали: В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области прошлый день и ночь прошли относительно спокойно.

Однако в Николаевском районе 29 декабря были обстрелы: 

  • В 09:30 в результате ракетного обстрела разрушено складское помещение частного предприятия в одном из населенных пунктов Коблевской общины. Пострадавших нет.
  • В 10:13, 10:27 и 14:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и портовой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет.
  • В 14:30 и 14:40 после ракетного обстрела в населенном пункте Воскресенской общины поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.

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Темы: Николаевская областьвойна
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