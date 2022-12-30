Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія втратила ще 690 вояків, українці "вполювали" 58 ракет і 23 безпілотники

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 07:28

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу українські захисники вбили орієнтовно 690 російських загарбників, знищили 58 крилатих ракет і 23 безпілотних літальних апарати, а також 6 артилерійсих систем і 12 ББМ. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, інформує відомство. 

Реклама:

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3026 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2010 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 268 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 711 (+58),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 180 (+1).

Дані уточнюються.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Наше військо не таке велике − Данілов прокоментував статті про втрати України
Такої війни ще не було, тому вся аналітика у ЗМІ поверхнева і може бути небезпечна − Данілов
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: