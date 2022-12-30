Росія втратила ще 690 вояків, українці "вполювали" 58 ракет і 23 безпілотники

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу українські захисники вбили орієнтовно 690 російських загарбників, знищили 58 крилатих ракет і 23 безпілотних літальних апарати, а також 6 артилерійсих систем і 12 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, інформує відомство.

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Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3026 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,

артилерійських систем – 2010 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),

крилаті ракети ‒ 711 (+58),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 180 (+1).

Дані уточнюються.