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Росія втратила ще 690 вояків, українці "вполювали" 58 ракет і 23 безпілотники

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 08:28

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу українські захисники вбили орієнтовно 690 російських загарбників, знищили 58 крилатих ракет і 23 безпілотних літальних апарати, а також 6 артилерійсих систем і 12 ББМ. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, інформує відомство. 

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого до 30 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 105250 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3026 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем – 2010 (+6) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 268 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1740 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 711 (+58),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4683 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 180 (+1).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяГенштаб
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