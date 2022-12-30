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Россия потеряла еще 690 воинов, украинцы "поймали" 58 ракет и 23 беспилотника

Елена РощинаПятница, 30 декабря 2022, 07:28

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки украинские защитники убили ориентировочно 690 российских захватчиков, уничтожили 58 крылатых ракет и 23 беспилотных летательных аппарата, а также 6 артиллерийских систем и 12 ББМ. 

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях, информирует ведомство. 

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Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 30 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 105 250 (+690) человек ликвидировано,
  • танков – 3 026 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 059 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2 010 (+6) ед,
  • РСЗО – 423 (+0) ед,
  • средства ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 268 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 740 (+23),
  • крылатые ракеты – 711 (+58),
  • корабли / катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 683 (+8) ед,
  • специальная техника – 180 (+1).

Данные уточняются.

 

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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