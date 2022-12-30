Россия потеряла еще 690 воинов, украинцы "поймали" 58 ракет и 23 беспилотника

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки украинские защитники убили ориентировочно 690 российских захватчиков, уничтожили 58 крылатых ракет и 23 беспилотных летательных аппарата, а также 6 артиллерийских систем и 12 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях, информирует ведомство.

Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 30 декабря ориентировочно составили:

личного состава – порядка 105 250 (+690) человек ликвидировано,

танков – 3 026 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 6 059 (+12) ед,

артиллерийских систем – 2 010 (+6) ед,

РСЗО – 423 (+0) ед,

средства ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 268 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 740 (+23),

крылатые ракеты – 711 (+58),

корабли / катера – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 683 (+8) ед,

специальная техника – 180 (+1).

Данные уточняются.