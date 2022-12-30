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Окупанти більше 80 разів вдарили по Херсону та області: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 08:37
Окупанти більше 80 разів вдарили по Херсону та області: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Ілюстративне фото ДСНС Херсонщини

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів".

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Деталі: За словами очільника області, по самому Херсону загарбники вдарили 27 разів.

Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.

Також за минулу добу через російські обстріли поранення дістала одна людина.

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Теми: Херсонська областьвійна
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