Окупанти більше 80 разів вдарили по Херсону та області: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
П'ятниця, 30 грудня 2022, 09:37
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини.
Джерело: Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів".
Деталі: За словами очільника області, по самому Херсону загарбники вдарили 27 разів.
Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.
Також за минулу добу через російські обстріли поранення дістала одна людина.