Окупанти більше 80 разів вдарили по Херсону та області: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що за минулу добу російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів".

Деталі: За словами очільника області, по самому Херсону загарбники вдарили 27 разів.

Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.

Також за минулу добу через російські обстріли поранення дістала одна людина.