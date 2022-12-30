Оккупанты более 80 раз ударили по Херсону и области: поврежден объект критической инфраструктуры
Пятница, 30 декабря 2022, 08:37
Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонщины.
Источник: Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов".
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Детали: По словам главы области, по самому Херсону захватчики ударили 27 раз.
Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома.
Также за минувшие сутки из-за российских обстрелов ранения получил один человек.
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