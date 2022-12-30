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Оккупанты более 80 раз ударили по Херсону и области: поврежден объект критической инфраструктуры

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 08:37
Оккупанты более 80 раз ударили по Херсону и области: поврежден объект критической инфраструктуры
Иллюстративное фото ГСЧС Херсонщины

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонщины.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов".

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Детали: По словам главы области, по самому Херсону захватчики ударили 27 раз.

Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома.

Также за минувшие сутки из-за российских обстрелов ранения получил один человек.

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Темы: Херсонская областьвойна
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