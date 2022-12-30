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Британська розвідка оцінила зміну командувача Західною групою військ РФ в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 09:56

Британська розвідка прокоментувала зміну командувача Західною групою військ (ЗГВ) РФ в Україні і заявила, що така плинність кадрів може відображати розбіжності в Міноборони Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, згадується про те, що генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров, ймовірно, перебере на себе командування Західною групою російських військ в Україні.

Він стане щонайменше четвертим командувачем з'єднання з моменту вторгнення і замінить на цій посаді генерал-полковника Сергєя Кузовлєва, який був призначений лише три місяці тому.

Британська розвідка нагадує, що як начальник штабу Східної групи російських військ (СГВ) в перші тижні вторгнення, Нікіфоров брав активну участь у плануванні катастрофічної спроби СГВ і повітряно-десантних військ наступати на Київ з північного заходу, через Чорнобильську зону.

"Майже напевно, що зараз перед ЗГФ стоїть завдання утримувати правий фланг Росії - територію Луганської області в районі Кремінної та Сватового. Оскільки будь-яка сторона може здійснити спробу наступу в цьому секторі, Нікіфоров відіграє важливу оперативну роль у конфлікті" - йдеться в огляді.

"Триваюча плинність російських старших офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії" - вважає британська розвідка.

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Як повідомлялося, на думку британської розвідки, Росія, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної з огляду на значення району для логістичної підтримки її військ на Донбасі.

Теми: розвідкаРосіявійна
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