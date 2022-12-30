Британская разведка оценила смену командующего Западной группой войск РФ в Украине

Британская разведка прокомментировала смену командующего Западной группой войск (ЗГВ) РФ в Украине и заявила, что такая текучесть кадров может отражать разногласия в Минобороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В частности, упоминается о том, что генерал-лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, возьмет на себя командование Западной группой российских войск в Украине.

Он станет по меньшей мере четвертым командующим соединения с момента вторжения и заменит на этом посту генерал-полковника Сергея Кузовлева, который был назначен всего три месяца назад.

Британская разведка напоминает, что как начальник штаба Восточной группы российских войск (ВГВ) в первые недели вторжения, Никифоров принимал активное участие в планировании катастрофической попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада, через Чернобыльскую зону.

"Почти наверняка, что сейчас перед ЗГФ стоит задача удерживать правый фланг России - территорию Луганской области в районе Кременной и Сватово. Поскольку любая сторона может осуществить попытку наступления в этом секторе, Никифоров играет важную оперативную роль в конфликте", - говорится в обзоре.

"Продолжающаяся текучесть российских старших офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия относительно будущего ведения войны в Министерстве обороны России" - считает британская разведка.

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Как сообщалось, по мнению британской разведки, Россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.