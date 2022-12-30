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Оголошена в розшук колаборантка з Херсона сама прийшла з повинною до суду

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 09:06
Оголошена в розшук колаборантка з Херсона сама прийшла з повинною до суду
Фото: СБУ

Чиновниця-колаборантка з Херсона, яка була оголошена у розшук, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, СБУ

Дослівно: "За клопотанням Київської міської прокуратури чиновницю-колаборантку з Херсона, яка перебувала у розшуку та здалась правосуддю, взято під варту (ч. 7 ст. 111-1 КК України)".

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Деталі: Повідомляється, що підозрювана до вторгнення Росії очолювала відділ соціально-психологічної служби виправної колонії в Херсоні. Після захоплення міста чиновниця перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.

Вона добровільно погодилася на пропозицію очолити "отдел кадров" у незаконно створеній загарбниками "исправительной колонии".

Перебуваючи на цій посаді, активно підтримувала дії країни-агресора та агітувала місцеве населення до лояльності к окупантам.

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Псевдочиновниці було повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

Після звільнення Херсона жінка переховувалася на підконтрольній Україні території. "Проте, усвідомлюючи невідворотність покарання, підозрювана добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - підкреслили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі.

Теми: ХерсонвійнаРосіяУкраїна
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