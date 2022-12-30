Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Объявленная в розыск коллаборантка из Херсона сама пришла с повинной в суд

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 10:06
Фото: СБУ

Чиновница-коллаборационистка из Херсона, которая была объявлена в розыск, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, СБУ

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры чиновницу-коллаборационистку из Херсона, которая находилась в розыске и сдалась правосудию, взято под стражу (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)".

Детали: Сообщается, что подозреваемая до вторжения России возглавляла отдел социально-психологической службы исправительной колонии в Херсоне. После захвата города чиновница перешла на сторону врага и начала сотрудничать с оккупантами.

Она добровольно согласилась на предложение возглавить "отдел кадров" в незаконно созданной захватчиками "исправительной колонии".

Находясь на этой должности, активно поддерживала действия страны-агрессора и агитировала местное население к лояльности к оккупантам.

Псевдочиновнице было сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

ВИДЕО ДНЯ

После освобождения Херсона женщина скрывалась на подконтрольной Украине территории. "Однако, осознавая неотвратимость наказания, подозреваемая добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.

Темы: ХерсонвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия все чаще использует беспилотники из-за нехватки высокоточных ракет – ISW

Зеленский наградил орденами и медалями 95 защитников Украины

видео"У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина

Обстрелы отрезали ЗАЭС от резервной линии питания – МАГАТЭ

У России осталось до 13% "Искандеров", производить они их не могут – Резников

видеоВ борьбе рождается нация: Залужный опубликовал поздравление к Новому году

Все новости...
Херсон
Россияне обстреляли родильное отделение в Херсоне
РФ ударила по Херсону: повреждены детсад и станция медпомощи
Экс-главу СБУ Якименко оккупанты поставили во главе "спецслужбы" на Херсонщине
Последние новости
06:35
В МВД рассказали, сколько диверсионных групп разоблачили с начала полномасштабной войны
05:55
Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году
04:57
Россия все чаще использует беспилотники из-за нехватки высокоточных ракет – ISW
03:45
Роналду перешел в саудовский клуб
02:39
Оккупанты заставляют бюджетников получать российские паспорта – ЦНС
01:50
Зеленский наградил орденами и медалями 95 защитников Украины
00:53
Мы работаем над тем, чтобы жители области провели новогодние праздники со светом – Одесская ОВА
23:42
видео"У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина
23:24
Обстрелы отрезали ЗАЭС от резервной линии питания – МАГАТЭ
23:19
Кабмин утвердил новый порядок воинского учета призывников
Все новости...