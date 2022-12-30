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Объявленная в розыск коллаборантка из Херсона сама пришла с повинной в суд

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 09:06
Объявленная в розыск коллаборантка из Херсона сама пришла с повинной в суд
Фото: СБУ

Чиновница-коллаборационистка из Херсона, которая была объявлена в розыск, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, СБУ

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры чиновницу-коллаборационистку из Херсона, которая находилась в розыске и сдалась правосудию, взято под стражу (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)".

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Детали: Сообщается, что подозреваемая до вторжения России возглавляла отдел социально-психологической службы исправительной колонии в Херсоне. После захвата города чиновница перешла на сторону врага и начала сотрудничать с оккупантами.

Она добровольно согласилась на предложение возглавить "отдел кадров" в незаконно созданной захватчиками "исправительной колонии".

Находясь на этой должности, активно поддерживала действия страны-агрессора и агитировала местное население к лояльности к оккупантам.

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Псевдочиновнице было сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

После освобождения Херсона женщина скрывалась на подконтрольной Украине территории. "Однако, осознавая неотвратимость наказания, подозреваемая добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.

Темы: ХерсонвойнаРосcияУкраина
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