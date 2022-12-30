Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю

Польща відкрила новий відрізок електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє польська Прикордонна служба у Twitter.

"Сьогодні запрацювала ще одна секція електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

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✅Довжина: 17,6 км

✅Територія: прикордонні пости в Новому Дворі та Липську.

Наразі довжина електронного шлагбаума становить 72 км

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До кінця 2022 року будуть готові ще 2️ ділянки загородження протяжністю 17,2 км та 18,1 км" - йдеться у повідомленні.

Будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю почалося у червні цього року. Повідомлялося, що на кордоні планується встановити 11 контейнерів, до яких будуть інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійні камери, десятки кілометрів кабелів. Контролює роботу електронного бар'єра Центр нагляду у Білостоці.



У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно є сталевим парканом довжиною 186 км і висотою 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва огорожі.