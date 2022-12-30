Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Беларусью

Польша открыла новый отрезок электронного барьера на границе с Беларусью.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает польская Пограничная служба в Twitter.

"Сегодня заработала еще одна секция электронного барьера на границе с Беларусью.

Длина: 17,6 км

Территория: пограничные посты в Новом Дворе и Липске.

Сейчас длина электронного шлагбаума составляет 72 км.

До конца 2022 года будут готовы еще 2️ участка заграждения протяженностью 17,2 км и 18,1 км", - говорится в сообщении.

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Строительство электронного барьера на границе с Беларусью началось в июне этого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.

В январе 2022 года Польша начала возведение заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства ограждения.