Санду: "З країною-агресором немає про що говорити"

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що не бачить можливості підтримувати з Росією конструктивні відносини після всього, що Кремль зробив в Україні.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона сказала у телеефірі.

Маї Санду поставили запитання про регулярні претензії з Москви, вона назвала їх погрозами.

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.

На запитання про те, чи планує вона якісь візити та зустрічі з представниками російської влади, президентка відповіла, що їй "немає чого обговорювати з країною-агресором".

Нагадаємо, Санду засудила масований ракетний удар Росії по Україні вранці 29 грудня, наголосивши, що це відбувається перед святами і знову ціллю стала цивільна інфраструктура.

Попередні масовані атаки кілька разів призводили до перебоїв зі світлом у Молдові, енергосистема якої тісно пов’язана з українською. Крім того, були випадки, коли запущені по Україні ракети пролетіли над територією Молдови, а також - коли на прикордонній території Молдови падали уламки ракети. Через такий інцидент Молдова вислала одного російського дипломата, Москва вдалася до дзеркального кроку.