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Санду: "Со страной-агрессором не о чем говорить"

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 10:11

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после всего, что Кремль сделал в Украине.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в телеэфире.

Майи Санду задали вопрос о регулярных претензиях из Москвы, она назвала их угрозами.

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"К сожалению, такими инструментами работает Россия - угрозы, попытки запугивания других стран... Когда мы пришли к власти, мы заявили, что стремимся к конструктивным отношениям с Россией. После того, как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?", - отметила Санду.

На вопрос о том, планирует ли она какие-то визиты и встречи с представителями российской власти, президент ответила, что ей "нечего обсуждать со страной-агрессором". 

Напомним, Санду осудила массированный ракетный удар России по Украине утром 29 декабря, отметив, что это происходит перед праздниками и снова целью стала гражданская инфраструктура.

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Предыдущие массированные атаки несколько раз приводили к перебоям со светом в Молдове, энергосистема которой тесно связана с украинской. Кроме того, были случаи, когда запущенные по Украине ракеты  пролетели над территорией Молдовы, а также - когда на приграничной территории Молдовы падали обломки ракеты. Из-за такого инцидента Молдова выслала одного российского дипломата, Москва прибегла к зеркальному шагу.

Темы: МолдоваРосcия
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