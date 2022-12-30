Путін попросив Сі весною приїхати у Москву

Президент РФ Володимир Путін хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.

Джерело: онлайн-зустріч Путіна і Сі, про яку повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Не сумніваюся, що і ми знайдемо з вами можливість зустрітися особисто. Чекаємо на вас, шановний пане голово, дорогий друже, чекаємо на вас навесні наступного року з державним візитом до Москви".

Деталі: Під час розмови Путін також заявив, що Росія і Китай продовжать співпрацю у військово-технічній сфері. Сі, в свою чергу, сказав, що Китай "готовий нарощувати стратегічну взаємодію".

Що цьому передувало: