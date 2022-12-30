Путин попросил Си весной приехать в Москву

Президент РФ Владимир Путин хотел бы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином весной 2023 года в Москве.

Источник: онлайн-встреча Путина и Си, о которой сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву".

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Детали: Во время разговора Путин также заявил, что Россия и Китай продолжат сотрудничество в военно-технической сфере. Си, в свою очередь, сказал, что Китай "готов наращивать стратегическое взаимодействие".

Что этому предшествовало:

21 декабря председатель КНР Си Цзиньпин сказал бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.