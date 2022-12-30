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Окупанти вдарили по місту Семенівка на Чернігівщині, одна людина загинула – ОП

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 12:27
Ілюстративне фото ДСНС Чернігівщини

Російські загарбники обстріляли місто Семенівка Чернігівськох області, відомо про одного загиблого.

Джерело: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти".

Деталі: За словами Тимошенка, наразі відомо про 1 загиблого, в місті зникла електроенергія.

Що було раніше: За даними звітів ОВА, вночі окупанти вели обстріли із артилерії по території біля села Грем’яч Новгород-Сіверської громади. За попередніми даними — без жертв та руйнувань. Загалом за добу — три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів та артилерії. Без жертв.

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Теми: Чернігівська областьвійна
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