Окупанти вдарили по місту Семенівка на Чернігівщині, одна людина загинула – ОП

Російські загарбники обстріляли місто Семенівка Чернігівськох області, відомо про одного загиблого.

Джерело: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти".

Деталі: За словами Тимошенка, наразі відомо про 1 загиблого, в місті зникла електроенергія.

Що було раніше: За даними звітів ОВА, вночі окупанти вели обстріли із артилерії по території біля села Грем’яч Новгород-Сіверської громади. За попередніми даними — без жертв та руйнувань. Загалом за добу — три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів та артилерії. Без жертв.