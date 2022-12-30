Оккупанты ударили по городу Семеновка на Черниговщине, один человек погиб - ОП

Российские захватчики обстреляли город Семеновка Черниговской области, известно об одном погибшем.

Источник: заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета".

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Детали: По словам Тимошенко, пока известно об 1 погибшем, в городе исчезла электроэнергия.

Что предшествовало: По данным отчетов ОВА, ночью оккупанты вели обстрелы из артиллерии по территории возле села Гремяч Новгород-Северской громады. По предварительным данным - без жертв и разрушений. Всего за сутки - три обстрела, Новгород-Северский район, из минометов и артиллерии. Без жертв.