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Оккупанты ударили по городу Семеновка на Черниговщине, один человек погиб - ОП

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 12:27
Иллюстративное фото ГСЧС Черниговщины

Российские захватчики обстреляли город Семеновка Черниговской области, известно об одном погибшем.

Источник: заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета".

Детали: По словам Тимошенко, пока известно об 1 погибшем, в городе исчезла электроэнергия.

Что предшествовало: По данным отчетов ОВА, ночью оккупанты вели обстрелы из артиллерии по территории возле села Гремяч Новгород-Северской громады. По предварительным данным - без жертв и разрушений. Всего за сутки - три обстрела, Новгород-Северский район, из минометов и артиллерии. Без жертв.

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Темы: Черниговская областьвойна
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