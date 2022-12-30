Кулеба: Орбан взяв Україну в заручники через фінансування ЄС

Україна стала заручницею Віктора Орбана у боротьбі угорського прем'єра за отримання заморожених коштів ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

12 грудня блок уклав угоду з Угорщиною щодо подолання вето Будапешта на пакет допомоги у розмірі 18 мільярдів євро для постраждалої від війни України.

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В обмін на зняття вето країни-члени погодилися зменшити суму коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через проблеми з верховенством права, з 7,5 до 6,3 мільярда євро.

"Угорщина грає у власну гру. Вона взяла Україну в заручники у своїй боротьбі за гроші, які, на її думку, Комісія їм винна", - сказав Кулеба.

Але є і позитивна сторона того, що сприймалося як перемога Орбана над рештою ЄС, сказав Кулеба.

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"Хороша новина полягає в тому, що Комісія знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою без забезпечення голосування Угорщини, тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення" – зазначив він.

Він додав, що Україна очікує побачити перший транш багатомільярдного пакету допомоги вже наступного місяця, але чим швидше, тим краще.

"Ми цінуємо всю допомогу, яку ми отримуємо, але питання часу - це завжди проблема. Коли ви ведете війну, все потрібно ще вчора", - сказав міністр.

Нагадаємо, Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, щоб Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 млрд макрофінансової допомоги для України.