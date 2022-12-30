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Кулеба: Орбан взяв Україну в заручники через фінансування ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 13:27
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Україна стала заручницею Віктора Орбана у боротьбі угорського прем'єра за отримання заморожених коштів ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

12 грудня блок уклав угоду з Угорщиною щодо подолання вето Будапешта на пакет допомоги у розмірі 18 мільярдів євро для постраждалої від війни України.

В обмін на зняття вето країни-члени погодилися зменшити суму коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через проблеми з верховенством права, з 7,5 до 6,3 мільярда євро.

"Угорщина грає у власну гру. Вона взяла Україну в заручники у своїй боротьбі за гроші, які, на її думку, Комісія їм винна", - сказав Кулеба.

Але є і позитивна сторона того, що сприймалося як перемога Орбана над рештою ЄС, сказав Кулеба.

"Хороша новина полягає в тому, що Комісія знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою без забезпечення голосування Угорщини, тож тепер ми знаємо, що для критичних випадків є рішення" – зазначив він.

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Він додав, що Україна очікує побачити перший транш багатомільярдного пакету допомоги вже наступного місяця, але чим швидше, тим краще.

"Ми цінуємо всю допомогу, яку ми отримуємо, але питання часу - це завжди проблема. Коли ви ведете війну, все потрібно ще вчора", - сказав міністр.

Нагадаємо, Угорщина змогла добитися від Брюсселя розмороження частини призначених для неї коштів, щоб Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі 18 млрд макрофінансової допомоги для України.

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