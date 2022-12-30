Кулеба: Орбан взял Украину в заложники из-за финансирования ЕС

Украина стала заложницей Виктора Орбана в борьбе венгерского премьера за получение замороженных средств ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

12 декабря блок заключил соглашение с Венгрией по преодолению вето Будапешта на пакет помощи в размере 18 миллиардов евро для пострадавшей от войны Украины.

В обмен на снятие вето страны-члены согласились уменьшить сумму средств ЕС для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права, с 7,5 до 6,3 миллиарда евро.

"Венгрия играет в собственную игру. Она взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, которые, по ее мнению, Комиссия им должна", - сказал Кулеба.

Но есть и положительная сторона того, что воспринималось как победа Орбана над остальным ЕС, сказал Кулеба.

"Хорошая новость заключается в том, что Комиссия нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной без обеспечения голосования Венгрии, и теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение", - отметил он.

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Он добавил, что Украина ожидает увидеть первый транш многомиллиардного пакета помощи уже в следующем месяце, но чем быстрее, тем лучше.

"Мы ценим всю помощь, которую мы получаем, но вопрос времени - это всегда проблема. Когда вы ведете войну, все нужно еще вчера", - сказал министр.

Напомним, Венгрия смогла добиться от Брюсселя размораживания части предназначенных для нее средств, чтобы Будапешт снял вето по некоторым важным вопросам, в том числе 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины.