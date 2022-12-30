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Зеленський збирав Ставку: прораховували можливі дії ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 13:03
Зеленський збирав Ставку: прораховували можливі дії ворога
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю 30 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що на засіданні були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.

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Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

Також було розглянуто питання вдосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Вказано, що окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

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Теми: Зеленськийвійна
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