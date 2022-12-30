Зеленский собирал Ставку: просчитывали возможные действия врага
Пятница, 30 декабря 2022, 14:03
Президент Владимир Зеленский в пятницу 30 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: Офис президента
Детали: Сообщается, что на заседании были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможных действий врага в ближайшей перспективе.
Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на горячих участках вооружением и другими средствами.
Также были рассмотрены вопросы совершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры.
Указано, что отдельно члены Ставки заслушали информацию о восстановлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак России.