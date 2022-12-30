Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківщина: росіяни обстріляли Катеринівку і Куп’янськ, є загиблі та поранені

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 14:21

30 грудня російські війська обстріляли село Катеринівка та місто Куп'янськ у Харківській області, є загиблі та постраждалі, але їх кількість уточнюється.  

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні під ударом окупантів знову Куп'янський район. 

Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. 

Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці".

Деталі: У свою чергу, Тимошенко з ОП повідомив, що внаслідок удару по селу Катеринівка 2 людини загинули, ще 2-х поранено.

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни готують ППО над Москвою на свята

Росія все частіше використовує безпілотники через брак високоточних ракет – ISW

Зеленський нагородив орденами і медалями 95 захисників України

відео"У вас залишився тиждень": Резніков звернувся до росіян і попередив про плани Путіна

Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення – МАГАТЕ

У Росії залишилось до 13% "Іскандерів", виробляти вони їх не можуть – Резніков

Усі новини...
Харківська область
WP дізнався, як планувався контрнаступ на Харківщині й Херсонщині
Батько з 7-річним сином підірвались на міні на Харківщині
Росіяни обстрілюють Харківщину
Останні новини
11:10
Росіяни "зарахували" вкраденого єнота з Херсона до університету в окупованому Мелітополі
10:59
"Російська армія перемагає НАТО": Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку – ЗМІ
10:45
ЄЦБ планує продовжити підвищувати ставки, щоб приборкати інфляцію в ЄС
10:36
Прем’єр Британії пообіцяв разом з Україною боротись проти жорстокості Путіна
10:19
Україна імпортувала 114 тисяч тонн дизельного палива з Угорщини
10:02
Росіяни готують ППО над Москвою на свята
09:58
Ворожіння на картах таро: звідки взялась ця традиція в Україні та як впливає на психіку
09:40
фотоСловенія передає Україні два реанімобілі
09:24
Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом – ОВА
09:06
У США прокоментували розмову Путіна і Сі Цзіньпіна: стурбовані зближенням країн
Усі новини...