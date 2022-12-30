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Харківщина: росіяни обстріляли Катеринівку і Куп’янськ, є загиблі та поранені

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 13:21

30 грудня російські війська обстріляли село Катеринівка та місто Куп'янськ у Харківській області, є загиблі та постраждалі, але їх кількість уточнюється.  

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні під ударом окупантів знову Куп'янський район. 

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Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. 

Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці".

Деталі: У свою чергу, Тимошенко з ОП повідомив, що внаслідок удару по селу Катеринівка 2 людини загинули, ще 2-х поранено.

ВІДЕО ДНЯ

На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Теми: Харківська областьвійна
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