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Харьковщина: россияне обстреляли Катериновку и Купянск, есть погибшие и раненые

Елена РощинаПятница, 30 декабря 2022, 14:21

30 декабря российские войска обстреляли село Катериновка и город Купянск в Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие, но их количество уточняется.  

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Синегубова: "Сегодня под ударом оккупантов снова Купянский район. 

Около 11:30 в результате вражеского обстрела в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина.

Еще один обстрел города Купянска произошел около 13:00. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получил 70-летний мужчина. Помощь оказали на месте".

Детали: В свою очередь, Тимошенко из ОП сообщил, что в результате удара по селу Катериновка 2 человека погибли, еще 2-х ранены.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

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Темы: Харьковская областьвойна
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