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Україна отримала третю партію Starlink від Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 15:29

В Україну прибула третя партія терміналів Starlink від Польщі, які встановлять у "пунктах незламності" та на важливих об’єктах. 

Про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

"Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в "Пункти незламності", а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. 

Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", - зазначив прем’єр.

Він додав, що це перша частина великої партії, яку мають привезти до кінця січня, та подякував Польщі та польському уряду за допомогу.

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Теми: Польщаінтернет
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