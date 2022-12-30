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Украина получила новую партию Starlink от Польши

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 15:29

В Украину прибыла третья партия терминалов Starlink от Польши, которые установят в "пунктах стойкости" и на важных объектах. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

"Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в "Пункты стойкости", а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", - отметил премьер.

Он добавил, что это первая часть большой партии, которую должны привезти до конца января, и поблагодарил Польшу и польское правительство за помощь.

Премьер не уточнил объемы партии, которая прибыла, и сколько всего терминалов получит Украина в рамках этого пакета.

Напомним, в августе Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink.

Темы: Польшаинтернет
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