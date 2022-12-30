Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила новую партию Starlink от Польши

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 14:29

В Украину прибыла третья партия терминалов Starlink от Польши, которые установят в "пунктах стойкости" и на важных объектах. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

"Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в "Пункты стойкости", а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", - отметил премьер.

Реклама:

Он добавил, что это первая часть большой партии, которую должны привезти до конца января, и поблагодарил Польшу и польское правительство за помощь.

Премьер не уточнил объемы партии, которая прибыла, и сколько всего терминалов получит Украина в рамках этого пакета.

Напомним, в августе Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Польшаинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: