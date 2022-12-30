В окупованому Донецьку загинув полковник Слідкому РФ
П'ятниця, 30 грудня 2022, 16:07
В окупованому Донецьку загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ по Об'єднаному угрупованню військ підполковник Євген Рибаков.
Джерело: повідомлення СК РФ
Деталі: Повідомляється, що Рибаков загинув 30 грудня внаслідок артилерійського обстрілу.
Що цьому передувало:
- Раніше ЗМІ повідомляли, що в Донецьку був обстріляний готель "Вікторія".
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