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В окупованому Донецьку загинув полковник Слідкому РФ

"Українська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 16:07
Фото: РИА Новости

В окупованому Донецьку загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ по Об'єднаному угрупованню військ підполковник Євген Рибаков.

Джерело: повідомлення СК РФ

Деталі: Повідомляється, що Рибаков загинув 30 грудня внаслідок артилерійського обстрілу.

Що цьому передувало:

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що в Донецьку був обстріляний готель "Вікторія".

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Теми: РосіяДонецьк
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