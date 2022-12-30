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В оккупированном Донецке погиб полковник Следкома РФ

"Украинская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 15:07
В оккупированном Донецке погиб полковник Следкома РФ
Фото: РИА Новости

В оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковник Евгений Рыбаков.

Источник: сообщение СК РФ

Детали: Сообщается, что Рыбаков погиб 30 декабря в результате артиллерийского обстрела.

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Что этому предшествовало:

Ранее СМИ сообщали, что в Донецке был обстрелян отель "Виктория".

Темы: РосcияДонецк
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