В оккупированном Донецке погиб полковник Следкома РФ
Пятница, 30 декабря 2022, 16:07
В оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковник Евгений Рыбаков.
Источник: сообщение СК РФ
Детали: Сообщается, что Рыбаков погиб 30 декабря в результате артиллерийского обстрела.
Что этому предшествовало:
Ранее СМИ сообщали, что в Донецке был обстрелян отель "Виктория".
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