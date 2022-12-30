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За держзраду бойовик-диверсант з Донеччини проведе 15 років за ґратами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 15:26
За держзраду бойовик-диверсант з Донеччини проведе 15 років за ґратами
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

До 15 років за ґратами з конфіскацією майна на Запоріжжі засудили ще одного бойовика терористичної організації "ДНР".

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Запорізької області

Деталі: Мешканця Донеччини визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

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За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно приєднався до окупаційних угруповань 1-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

Прибувши на територію Пологівського району, він виконував накази командирів російської армії, облаштовував блокпости, на яких забезпечував контрольно-пропускні функції, здійснював оборону визначених бойових позицій з метою утримання тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Із липня 2022 року чоловік добровільно підписав контракт про проходження військової служби в лавах армії РФ.

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У лавах розвідгрупи ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

У липні ж він отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту для знищення опорних пунктів українських захисників.

Втім, під час рейду ворожу ДРГ було своєчасно викрито та ліквідовано, а самого бойовика – взяли в полон.

Теми: держзрадавійнаСБУпрокуратура
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