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За госизмену боевик-диверсант из Донецкой области проведет 15 лет за решеткой

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 16:26
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА UNSPLASH

К 15 годам за решеткой с конфискацией имущества приговорили в Запорожье еще одного боевика террористической организации "ДНР".

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Запорожской области

Детали: Житель Донецкой области признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

 

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения мужчина добровольно присоединился к оккупационным группировкам 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

Прибыв на территорию Пологовского района, он выполнял приказы командиров российской армии, обустраивал блокпосты, на которых обеспечивал контрольно-пропускные функции, осуществлял оборону определенных боевых позиций с целью удержания временно оккупированных территорий Запорожской области.

С июля 2022 года мужчина добровольно подписал контракт о прохождении военной службы в рядах армии РФ.

В рядах разведгруппы вражеских войск принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

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В июле же он получил задание в составе российской диверсионно-разведывательной группы осуществить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников.

Впрочем, во время рейда вражеская ДРГ была своевременно разоблачена и ликвидирована, а сам боевик был взят в плен.

Темы: госизменавойнаСБУпрокуратура
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