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У Херсоні відшукали працівника СІЗО, який помагав РФ катувати українців

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 15:43
У Херсоні відшукали працівника СІЗО, який помагав РФ катувати українців
Затриманий працівник СІЗО в Херсоні, фото з Харківської обласної прокуратури

У Херсоні затримали працівника СІЗО, який допомагав росіянам утримувати в ізоляторі українських патріотів під час тимчасової окупації міста, йому загрожує довічне ув'язнення.

Джерело: пресслужба Державне бюро розслідувань, пресслужба Херсонської обласної прокуратури 

Деталі: За інформацією слідства, чоловік добровільно погодився працювати на росіян в "Слідчому ізоляторі № 1" на посаді молодшого інспектора відділу охорони. СІЗО окупанти перетворили на в’язницю, де катувати активістів, участників АТО та інших людей, які чинили спротив, на думку росіян. Установа працювала за "законами" РФ та видавала зарплатню у російських рублях. 

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ДБР наголошує, що чоловік виконував всі вказівки загарбників, зокрема й щодо охорони затриманих українців. Крім того, за даними ДБР, працівник СІЗО міг продовжувати контактувати з ворогом та повідомляти йому інформацію щодо дій ЗСУ та правоохоронних органів України у Херсонської області. 

Після деокупації він переховувався у місті, проте був затриманий ДБР під час стабілізаційних заходів. Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою без внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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Теми: ХерсонСІЗОДБРпрокуратура
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