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В Херсоне отыскали работника СИЗО, который помогал РФ пытать украинцев

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 декабря 2022, 16:43
Задержанный работник СИЗО в Херсоне, фото из Харьковской областной прокуратуры

В Херсоне задержали работника СИЗО, который помогал россиянам удерживать в изоляторе украинских патриотов во время временной оккупации города, ему угрожает пожизненное заключение в тюрьме.

Источник: пресс-служба Государственное бюро расследований, пресс-служба Херсонской областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, мужчина добровольно согласился работать на россиян в "Следственном изоляторе № 1" на должности младшего инспектора отдела охраны. СИЗО оккупанты превратили в тюрьму, где пытали активистов, участников АТО и других людей, которые оказывали сопротивление, по мнению россиян. Учреждение работало по "законам" РФ и выдавало зарплату в российских рублях. 

ГБР отмечает, что мужчина выполнял все указания захватчиков, в том числе и по охране задержанных украинцев. Кроме того, по данным ГБР, работник СИЗО мог продолжать контактировать с врагом и сообщать ему информацию о действиях ВСУ и правоохранительных органов Украины в Херсонской области. 

После деоккупации он скрывался в городе, однако был задержан ГБР во время стабилизационных мероприятий.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мера пресечения – содержание под стражей без внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Темы: ХерсонСИЗОГБРпрокуратура
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