Майже 30 днів тривог: у КМВА порахували, скільки вила сирена

Київська міська військова адміністрація підбила підсумки російської агресії за майже рік війни, наразі загинуло 120 мешканців столиці.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "2022 рік став найстрашнішим роком в новій історії Києва - столиці вільної і незалежної України!

Від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор доклав усіх зусиль аби захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до "повітряного геноциду", який триває і досі".

Деталі: За підрахунками адміністрації, станом на 30 грудня загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель.

Значних руйнувань зазнала критична інфраструктура столиці.

В період від 24.02.2022 до 30.12.2022, через війну загинуло 120 киян. Серед яких, російські ракети вбили 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 були діти.

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З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин.

Пряма мова: "Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах!

Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти!".