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Почти 30 дней тревог: в КГВА посчитали, сколько выла сирена

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 16:34
Почти 30 дней тревог: в КГВА посчитали, сколько выла сирена
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКАЗАТЕЛЯ В УКРЫТИЕ

Киевская городская военная администрация подвела итоги российской агрессии за почти год войны, на данный момент погибло 120 жителей столицы.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "2022 год стал самым страшным годом в новой истории Киева - столицы свободной и независимой Украины!

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С 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения, агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибегнул к "воздушному геноциду", который продолжается до сих пор".

Детали: По подсчетам администрации, по состоянию на 30 декабря захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий.

Значительным разрушениям подверглась критическая инфраструктура столицы.

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В период от 24.02.2022 до 30.12.2022, из-за войны погибло 120 киевлян. Среди которых, российские ракеты убили 5 детей. Ранения получили 495 жителей, из них 30 были дети.

С начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог - 693 часа 49 минут.

Прямая речь: "То есть, практически 29 дней! Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах!

Столица Украины - это ее люди. Люди, которые закалились и стали еще мужественнее. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять!".

Темы: Киеввойна
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