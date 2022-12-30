Росія почала процедуру виходу з договорів Ради Європи

Росія запустила процедуру денонсації угод, стороною яких вона була як країна-учасниця Ради Європи.

Про це повідомляють російські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Як свідчить опублікований документ, датований 29 грудня, уряд РФ спрямував до президента Владіміра Путіна для внесення на розгляд Держдуми пропозицію про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи - що є першим кроком у процедурі.

Нагадаємо, у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації, але пізніше їх відновив. Сама ж РФ у червні вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року.

Генсек Ради Європи заявила, що Росія згідно з міжнародним правом все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї.

Про наслідки вигнання Росії з Ради Європи "ЄвроПравда" детально розповідала у статті РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.