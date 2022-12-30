Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 16:55

Россия запустила процедуру денонсации соглашений, стороной которых она была как страна-участница Совета Европы.

Об этом сообщают российские СМИ, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствует опубликованный документ, датированный 29 декабря, правительство РФ направило президенту Владимиру Путину для внесения на рассмотрение Госдумы предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы - что является первым шагом в процедуре. 

Реклама:

Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе. 

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, но позже их возобновил. Сама же РФ в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее. 

ВИДЕО ДНЯ

О последствиях изгнания России из Совета Европы "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.

Темы: РосcияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
США арестовали российских активов на более чем $1 млрд за рубежом
Расследование не нашло доказательств поставок оружия в Россию – президент ЮАР
Московские аэропорты приостанавливали работу
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: