За час великої війни 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України

Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: З початку повномасштабної війни правоохоронці розпочали понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20.

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Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб уже притягнуто до кримінальної відповідальності.

Також було зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн, зазначають у ДПСУ.

Від початку воєнного стану виявили 12 потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники знайшли тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.