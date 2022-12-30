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За час великої війни 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 17:09
За час великої війни 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України
ілюстрація ДПСУ

Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: З початку повномасштабної війни правоохоронці розпочали понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20.

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Понад 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб уже притягнуто до кримінальної відповідальності.

Також було зафіксовано 410 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн, зазначають у ДПСУ.

Від початку воєнного стану виявили 12 потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники знайшли тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.  

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Теми: Воєнний станвійнаПрикордонна служба
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