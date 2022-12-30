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За время большой войны 12 тысяч мужчин пытались незаконно выехать из Украины

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 18:09
иллюстрация ГПСУ

С начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: С начала полномасштабной войны правоохранители начали более 2100 уголовных производств: более 430 из них - за незаконную переправку лиц, за подделку документов - 1650, за уклонение от призыва - более 20.

Более 950 лицам объявлены подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

Также было зафиксировано 410 тщетных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн грн, отмечают в ГПСУ.

С начала военного положения были обнаружены 12 утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники нашли тела трех мужчин, которые погибли в горах.  

Темы: Военное положениевойнаПограничная служба
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