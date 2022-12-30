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Росіяни викрали 30 мерів, з них 7 зникли безвісти – Кличко

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 17:35
Росіяни викрали 30 мерів, з них 7 зникли безвісти – Кличко
ФОТО З FACEBOOK КЛИЧКА

Міський голова Києва і глава Асоціації міст України Віталій Кличко розповів, що російські окупанти викрали 30 мерів українських міст, з них 7 вважаються зниклими безвісти. 

Джерело: Кличко в інтерв'ю The Spiegel

Зокрема, у Кличка запитали, чи був він ціллю російських диверсантів.

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Пряма мова: "Звичайно. Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці.

По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти".

Деталі: Кличко також розкритикував дії влади. Він поскаржився, що уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам: покидати своє місто у разі потенційної окупації, чи ні.

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Пряма мова: "Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник...Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали".

Теми: Віталій КличкоКиїв
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