Россияне похитили 30 мэров, из них 7 пропали без вести – Кличко

Городской голова Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко рассказал, что российские оккупанты похитили 30 мэров украинских городов, из них 7 считаются пропавшими без вести.

Источник: Кличко в интервью The Spiegel

В частности, у Кличко спросили, был ли он целью российских диверсантов.

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Прямая речь: "Конечно. Мэры были целями везде. Россияне пытались арестовывать мэров и различными методами принуждать их к сотрудничеству.

По всей стране было похищено более 30 мэров, которые остались в своих общинах. Семеро из них считаются пропавшими без вести".

Детали: Кличко также раскритиковал действия власти. Он пожаловался, что правительство не дало четкого ответа местным чиновникам: покидать свой город в случае потенциальной оккупации, или нет.

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Прямая речь: "Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей общиной, ты предатель ... Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили".