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У Києві зараз живе стільки людей, скільки було до війни – Кличко

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 17:57
У Києві зараз живе стільки людей, скільки було до війни – Кличко
Кличко, ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що наразі в столиці мешкає стільки ж людей, як і до початку вторгнення, - 3,6 мільйона людей. 

Джерело: Кличко в інтерв'ю The Spiegel

Пряма мова: "Ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні. До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйони, зараз 3,6 мільйона. З них 300 тис. – зареєстровані біженці з інших регіонів країни. Місто повне".

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Деталі: За словами Кличка, на північному кордоні України більше 50 тисяч окупантів. 

Мер побоюється повторної атаки ворога на Київ.

Теми: Віталій КличкоКиїв
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