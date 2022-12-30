У Києві зараз живе стільки людей, скільки було до війни – Кличко
П'ятниця, 30 грудня 2022, 17:57
Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що наразі в столиці мешкає стільки ж людей, як і до початку вторгнення, - 3,6 мільйона людей.
Джерело: Кличко в інтерв'ю The Spiegel
Пряма мова: "Ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні. До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні 2-2,5 мільйони, зараз 3,6 мільйона. З них 300 тис. – зареєстровані біженці з інших регіонів країни. Місто повне".
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