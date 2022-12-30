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В Киеве сейчас живет столько людей, сколько было до войны – Кличко

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 18:57
Кличко, ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что сейчас в столице живет столько же людей, как и до начала вторжения, - 3,6 миллиона человек. 

Источник: Кличко в интервью The Spiegel

Прямая речь: "Мы считаем, сколько мобильных телефонов в пользовании. До войны здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле 2-2,5 миллиона, сейчас 3,6 миллиона. Из них 300 тыс. - зарегистрированные беженцы из других регионов страны. Город полный".

Детали: По словам Кличко, на северной границе Украины более 50 тысяч оккупантов. 

Мэр опасается повторной атаки врага на Киев.

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Темы: Виталий КличкоКиев
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