В Киеве сейчас живет столько людей, сколько было до войны – Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что сейчас в столице живет столько же людей, как и до начала вторжения, - 3,6 миллиона человек.

Источник: Кличко в интервью The Spiegel

Прямая речь: "Мы считаем, сколько мобильных телефонов в пользовании. До войны здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле 2-2,5 миллиона, сейчас 3,6 миллиона. Из них 300 тыс. - зарегистрированные беженцы из других регионов страны. Город полный".

Детали: По словам Кличко, на северной границе Украины более 50 тысяч оккупантов.

Мэр опасается повторной атаки врага на Киев.