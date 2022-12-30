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Міністр оборони Фінляндії вважає, що країна стане членом НАТО до липня 2023 року

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 18:10

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен вважає, що до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня 2023 року, країна стане членом Альянсу.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Yle.

"Я думаю, що є вагомі підстави вважати, що до Вільнюського саміту Фінляндія стане членом НАТО", - сказав Кайкконен.

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"Ми відповідаємо критеріям членства в НАТО і віддані меморандуму про взаєморозуміння, підписаному Фінляндією, Швецією та Туреччиною на Мадридському саміті", - додав міністр.

За словами Кайкконена, фінські компанії є конкурентоспроможними, але міжнародний ринок озброєнь є дуже конкурентним.

Як приклад успіху він наводить компанію Patria, яка після складних років нині досягла значних нових угод. "Маючи сильну власну оборонну промисловість, ми також зміцнюємо власну оборону і безпеку постачання", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Дві країни НАТО - Туреччина та Угорщина - досі не ратифікували заявку Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО. Будапешт обіцяє зробити це у січні, тоді як Анкара не визначила часових рамок і вимагає низки поступок.

Нагадаємо, у Фінляндії цього року добровільну строкову службу в армії пройшла рекордна кількість жінок, і так само рекордною є кількість тих, які розпочали службу.

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