Министр обороны Финляндии считает, что страна станет членом НАТО до июля 2023 года

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года, страна станет членом Альянса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Я думаю, что есть веские основания полагать, что до Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО", - сказал Кайкконен.

"Мы соответствуем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на Мадридском саммите", - добавил министр.

По словам Кайкконена, финские компании являются конкурентоспособными, но международный рынок вооружений является очень конкурентным.

В качестве примера успеха он приводит компанию Patria, которая после сложных лет сейчас достигла значительных новых сделок. "Имея сильную собственную оборонную промышленность, мы также укрепляем собственную оборону и безопасность поставок", - сказал он.

Две страны НАТО - Турция и Венгрия - до сих пор не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Будапешт обещает сделать это в январе, тогда как Анкара не определила временных рамок и требует ряда уступок.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в Финляндии в этом году добровольную срочную службу в армии прошло рекордное количество женщин, и так же рекордным является количество тех, которые начали службу.

Читайте также - Шантаж "террористами": даст ли Эрдоган разрешение на вступление в НАТО Швеции и Финляндии