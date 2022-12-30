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За ґрати відправили дует агентів РФ, які зливали позиції ЗСУ на Донеччині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 19:40
Фото з пресслужби прокуратури

Двоє жителів Донеччини, які передавали окупантам інформацію про позиції ЗСУ, проведуть понад 5 років за ґратами.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: Прокурори довели, що у серпні та вересні жінка та чоловік передавали через месенджер на номери російських мобільних операторів текстові повідомлення та скріншоти Google Maps з координатами місць розташування і переміщення особового складу і техніки ЗСУ. Жінка надсилала дані стосовно дислокації українських захисників на території міст Краматорська і Слов’янська, а чоловік – Білозерська та Добропілля.

Суд визнав жителів м. Краматорська та м. Білозерська винними у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Жінці призначено покарання у виді 5 років 3 місяців за ґратами, а чоловіку – 6 років позбавлення волі.

 

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Теми: Донецька областьпрокуратура
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