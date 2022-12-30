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За решетку отправили дуэт агентов РФ, которые сливали позиции ВСУ в Донецкой области

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 декабря 2022, 19:40
Фото из пресс-службы прокуратуры

Двое жителей Донецкой области, которые передавали окупантам информацию о позициях ВСУ, проведут более 5 лет за решеткой.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: Прокуроры доказали, что в августе и сентябре женщина и мужчина передавали через мессенджер на номера российских мобильных операторов текстовые сообщения и скриншоты Google Maps с координатами мест расположения и перемещения личного состава и техники ВСУ.

Женщина присылала данные о дислокации украинских защитников на территории городов Краматорска и Славянска, а мужчина - Белозерска и Доброполья.

Суд признал жителей г. Краматорска и г. Белозерска виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Женщине назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев за решеткой, а мужчине - 6 лет лишения свободы.

 

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Темы: Донецкая областьпрокуратура
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