Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і "мутації коронавірусу" – Пєсков

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін нескоро спілкуватиметься з журналістами "як до пандемії" - через грип і "мутації коронавірусу".

Джерело: meduza

Пряма мова: "Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування зі співробітниками ЗМІ - ред.) буде зовсім таким самим, як воно було до пандемії, в осяжній перспективі".

Деталі: За словами Пєскова, відбуваються "процес мутації (коронавірусу - ред.) і сильні епідеміологічні хвилі різних штамів грипу", тому ті, хто відповідає за безпеку і здоров'я Путіна, повинні "вживати запобіжних заходів".

Пряма мова: "У таких умовах здоров'я президента (Путіна) - це питання державної безпеки. Тому очікувати, що скоро буде як раніше, було б помилковим. Відповім: не буде".

Нагадаємо:

22 грудня Путін дав годинну пресконференцію журналістам кремлівського пулу.