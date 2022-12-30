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Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і "мутації коронавірусу" – Пєсков

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 грудня 2022, 18:56
Путін не спілкуватиметься зі ЗМІ через грип і мутації коронавірусу – Пєсков
КОММЕРСАНТЪ

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін нескоро спілкуватиметься з журналістами "як до пандемії" - через грип і "мутації коронавірусу". 

Джерело: meduza

Пряма мова: "Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування зі співробітниками ЗМІ - ред.) буде зовсім таким самим, як воно було до пандемії, в осяжній перспективі".

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Деталі: За словами Пєскова, відбуваються "процес мутації (коронавірусу - ред.) і сильні епідеміологічні хвилі різних штамів грипу", тому ті, хто відповідає за безпеку і здоров'я Путіна, повинні "вживати запобіжних заходів".

Пряма мова: "У таких умовах здоров'я президента (Путіна) - це питання державної безпеки. Тому очікувати, що скоро буде як раніше, було б помилковим. Відповім: не буде".

Нагадаємо:

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  • 22 грудня Путін дав годинну пресконференцію журналістам кремлівського пулу.

Теми: ПутінкоронавірусгрипРосія
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