Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин не будет общаться со СМИ из-за гриппа и "мутаций коронавируса" – Песков

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 18:56
Путин не будет общаться со СМИ из-за гриппа и мутаций коронавируса – Песков
КОММЕРСАНТЪ

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин нескоро будет общаться с журналистами "как до пандемии" – из-за гриппа и "мутаций коронавируса". 

Источник: 

Прямая речь: "Честно говоря, вряд ли оно (общение Путина с сотрудниками СМИ - ред.) будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе".

Реклама:

Детали: По словам Пескова, происходят "процесс мутации (коронавируса - ред.) и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа", поэтому те, кто отвечает за безопасность и здоровье Путина, должны "принимать меры предосторожности".

Прямая речь: "В таких условиях здоровье президента (Путина) – этот вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 декабря Путин дал часовую пресс-конференцию журналистам кремлевского пула.

Темы: ПутинкоронавирусгриппРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: