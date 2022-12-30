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Путин не будет общаться со СМИ из-за гриппа и "мутаций коронавируса" – Песков

Алена МазуренкоПятница, 30 декабря 2022, 19:56
КОММЕРСАНТЪ

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин нескоро будет общаться с журналистами "как до пандемии" – из-за гриппа и "мутаций коронавируса". 

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Прямая речь: "Честно говоря, вряд ли оно (общение Путина с сотрудниками СМИ - ред.) будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе".

Детали: По словам Пескова, происходят "процесс мутации (коронавируса - ред.) и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа", поэтому те, кто отвечает за безопасность и здоровье Путина, должны "принимать меры предосторожности".

Прямая речь: "В таких условиях здоровье президента (Путина) – этот вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет".

Напомним:

  • 22 декабря Путин дал часовую пресс-конференцию журналистам кремлевского пула.

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Темы: ПутинкоронавирусгриппРосcия
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